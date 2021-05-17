شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 17,9% ارتفاعاً بقيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر خلال عام 2019 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر خلال العام المالي 2019 / 2020 لتسجل 349 مليون دولار مقابل 296,1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 17,9%.

وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا 2,2 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 2,4 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 6,9%، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا 530,5 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 654,3 مليون دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 18,9%، بينما سجلت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 1,70 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 1,75 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 2,4%، وجاء هذا الانخفاض نتيجة لجائحة كورونا التي أثرت على حركة التجارة العالمية.

وجاءت الآلات والأجهزة الكهربائية على رأس قائمة أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر لفرنسا خلال عام 2020، حيث بلغت قيمة صادراتها 138.2 مليون دولار، وجاءت في المرتبة الثانية الأسمدة 134.5 مليون دولار، ثم منتجات كيماوية عضوية 55.4 مليون دولار، ثم ملابس 40.6 مليون دولار، ثم لدائن ومصنوعاتها 38.3 مليون دولار، ثم زيوت عطرية 14.5 مليون دولار، ثم خضر ونباتات 13.4 مليون دولار، ثم فواكه وأثـمار 10.2 مليون دولار، ثم زجاج ومصنوعاته 8.9 مليون دولار، واخيراً المنيوم ومصنوعاته 8.3 مليون دولار.

واحتلت منتجات الصيدلة المرتبة الأولى بقائمة أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال عام 2020، حيث بلغت قيمة وارداتها 290.5 مليون دولار، وجاءت في المرتبة الثانية الحبوب 207.5 مليون دولار، ثم سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها 166 مليون دولار، ثم مراجل وآلات 150.1 مليون دولار، ثم آلات وأجهزة كهربائية 108.7 مليون دولار، ثم منتجات كيماوية متنوعة 100.9 مليون دولار، ثم لدائن ومصنوعاتها 64.7 مليون دولار، ثم منتجات كيماوية عضوية 64.2 مليون دولار، ثم ألبان ومنتجاتها وبيض وعسل 54.3 مليون دولار، واخيراً وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 49.8 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 112,8 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 129,1 مليون دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 12,6%، بينما سجلت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين بمصر 11,6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 7 مليون دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 65,7%.