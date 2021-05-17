شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم.. يسجل 49.08 جنيه بـ"البنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 17-5-2021، مقابل الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.08 جنيه للشراء، 52.21 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 49.07 جنيه للشراء، 52.21 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.93 جنيه للشراء، 52.28 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم، تباينا بالبنوك المصرية، وذلك فى أولى تعاملات الصباحية للبنوك، مسجلا فى البنك الأهلي المصري استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فى حين سجل فى "البنك التجارى الدولى cib" تباينا 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.93 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.08 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 49.07 جنيه.

52.21 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 52.21 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.08 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.91 جنيه للشراء.

52.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.08 جنيه للشراء.

52.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.84 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.48 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.