شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات يتفق مع"الصحة" لتطعيم العاملين فى المصانع ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الصناعات في بيان له اليوم، أنه اتفق مع وزارة الصحة على تنظيم برنامج لتطعيم عمال المصانع ضد فيروس كورونا المستجد ، حيث تم الاتفاق على أن يوفر اتحاد الصناعات مقرات بالمدن الصناعية تتواجد فيها الأطقم الطبية المكلفة من جانب وزارة الصحة بحيث يقوم كل مصنع بالتسجيل والتطعيم لجميع العاملين به سواء عمالة إنتاج أو إدارات في ذات المقر الذي سيتم توفيره.

وأضاف الاتحاد في بيان له اليوم، أن هذا التحرك يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير التطعيم لعمالة المصانع وإداراتها حفاظا على رأس المال البشري.

وأوضح المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أنه سيتم التنسيق مع الغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين ومكاتب الاتحاد في المحافظات حتى يتم تنفيذ البرنامج بشكل فعال ومنظم وبما يعود بالفائدة علي عمالة المنشآت الصناعية في مختلف التجمعات الصناعية.