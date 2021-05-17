شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يعزز من مكاسبه – تحليل – 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم آي بي إم (IBM) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.35% بما يعادل 0.51 نقطة ليستقر السهم على سعر 144.68 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 151.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد