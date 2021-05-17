شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم هيوليت باكرد (HPQ) في آخر جلساته، وذلك على إثر استناد السهم في وقت سابق لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، والذي تزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.64% بما يعادل 0.53 نقطة ليستقر على سعر 32.92 دولار، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 32.50، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 35.95.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد