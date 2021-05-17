شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يعلن عن استعادة تعافيه - تحليل – 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم هاني ويل (HON) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناد السهم في وقت سابق إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتفاع بعدها، ليتحرك مرة أخرى بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.65% بما يعادل 3.68 نقطة ليستقر على سعر 227.36 دولار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 231.80 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد