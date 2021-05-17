شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم هوم ديبوت (HD) من جديد في آخر جلساته، وسط محاولاته المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.55% بما يعادل -1.79 نقطة ليستقر على سعر 323.63 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 319.00، ليستهدف مستوى المقاومة 345.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه