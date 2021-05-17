شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يستعيد تعافيه – تحليل – 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جولد مان ساكس (GS) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت 2.78% بما يعادل 9.96 نقطة ليستقر على سعر 368.77 دولار، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 355.75، ليستعد بالتالي لمهاجمة مقاومته الحالية 376.65، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 355.75، وخاصة في حالة اختراقه للمقاومة 376.65، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 395.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد