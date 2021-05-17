شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الاثنين بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 17-5-2021، تباينا بالبنوك المصرية، وذلك فى أولى تعاملات الصباحية للبنوك، مسجلا فى البنك الأهلي المصري استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فى حين سجل فى "البنك التجارى الدولى cib" تباينا 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

أما في البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.93 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 18.84 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.94 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 19.01 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 4.18 جنيه.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.