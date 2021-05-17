الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الاثنين 17-5-2021 فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 17-5-2021، مع أولى تعاملات البنوك الصباحية بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.93 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 18.84 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.94 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 19.01 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

 

وفى سياق متصل تباينت أسعار العملات اليوم، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار والريال السعودى استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، فى حين تباين سعر صرف اليورو، ليسجل 18.93 جنيه للشراء، 19.08 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.84 جنيه للشراء، 19.08 جنيه للبيع.

 

 

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.01 جنيه للشراء.

 

19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.93 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.84 جنيه.

 

19.08 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 19.08 جنيه.

 

 

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سعر اليورو فى بنك مصر

18.93 جنيه للشراء.

 

19.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.95 جنيه للشراء.

 

19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.94 جنيه للشراء.

 

19.10 جنيه للبيع.

 

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سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.96 جنيه للشراء.

 

19.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.92 جنيه للشراء.

 

19.10 جنيه للبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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