شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 أشهر بفضل ضعف الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ،بفضل ضعف أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، المتضرر من هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.6% إلى 1,855.39$ الأعلى منذ 2 شباط/فبراير الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,843.67$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,840.57$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل هبوط الدولار الأمريكي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل تحسن مستويات الطلب على المعدن الثمين.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأقل من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،الأمر الذي يصب فى صالح أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الأداء فى ظل هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بنسبة 1.3% ، مواصلا خسائره لليوم الثالث على التوالي ، فى ظل انحسار احتمالات قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

وبحثا عن المزيد من الأدلة حول تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين هذا الأسبوع، صدور محضر الاجتماع الأخيرة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي عقد أيام 27-28 نيسان/أبريل الماضي ،والذي أكد خلاله المركزي الأمريكي على استمرار السياسة النقدية الحالية حتى يتعافي الاقتصاد بصورة آمنة ومستدامة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بنحو 4.08 طن متري ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,028.36 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 7 نيسان/أبريل الماضي.