شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحافظ على مكاسبها بفضل آمال الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتحافظ على مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بفضل آمال تحسن الطلب العالمي ،ولا سيما الطلب فى الولايات المتحدة والصين وأوروبا ، فى ظل التقدم المستمر فى حملات التطعيم ضد فيروس كورونا ،وتخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بالجائحة الفيروسية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.4% إلى مستوي 65.71$ ، من مستوى الافتتاح عند 65.46$، وسجل أدنى مستوي عند 65.15$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.4% إلى مستوي 69.04$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 68.78$ ، و سجل أدنى مستوي عند 68.36$.

عند تسوية الجمعة ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.6% ،وصعد خام برنت بنسبة 2.7% ، فى ثالث مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بفعل انحسار مخاوف تعطل إمدادات الوقود فى الولايات المتحدة.

وحققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 0.9% على مدار الأسبوع الماضي ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل التوقعات الإيجابية لمستويات الطلب العالمي على الوقود خلال النصف الثاني من هذا العام.

الانتعاش الاقتصادي الذي يحدث فى الولايات المتحدة والصين وأوروبا ، يصب بلا أدنى شك فى صالح توقعات تحسن الطلب العالمي على النفط ،ويطغي تأثيره على ما يحدث من تطورات سلبية حول أزمة فيروس كورونا فى الهند وبعض الدول الأسيوية الأخرى.

التقدم المستمر فى حمالات التطعيم ضد فيروس كورونا ،مع الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية ،أبطأ كثيرا وتيرة انتشار الموجة الثالثة للجائحة الفيروسية فى تلك الدول الكبرى ، الأمر الذي دفع السلطات الحكومية إلى تخفيف قيود الإغلاق ،فى مؤشر لقرب عودة الحياة إلى طبيعتها قبل انتشار هذا الفيروس التاجي.