شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "عناية" ترتفع 106% بالربع الأول 2021 لانخفاض نتائج الاكتتاب وزيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع في الخسائر- قبل الزكاة- بنسبة 106% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 21.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 10.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة تراجعاً في صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 45.1 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 61 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى التراجع في صافي نتائج الاكتتاب بـ 137.7%، بالإضافة إلى الزيادة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بـ 162%.

وعلى نحو آخر، انخفض صافي المطالبات المتحملة إلى 37.2 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغ 42.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وكانت نتائج أعمال عناية السعودية قد أظهرت تحقيقها صافي خسائر- قبل الزكاة- بلغ 31.9 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 101.4 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر إلى التحسن في صافي نتائج الاكتتاب خلال العام 2020 بـ61.837 مليون ريال بزيادة قدرها 137.5% عن العام 2019.