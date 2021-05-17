شكرا لقرائتكم خبر عن وقت اللياقة تفتتح مركزين جديدين للرجال والنساء بالرياض وبريدة وتتوقع الإعلان عن أخرى الأسابيع القادمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن افتتاح افتتاح مركزين رياضين اكسبرس جديدين للرجال والنساء في مدينتي الرياض وبريدة، وذلك بتاريخ يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن المركز الرياضي للرجال، الذي سيكون تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة- إكسبرس"، يقع على طريق الأحساء، حي الزهراء في مدينة الرياض، وتبلغ مساحته الإجمالية 600 متر مربع.

هذا ويقع مركز السيدات الجديد على شارع تركي الثنيان حي المنتزة في مدينة بريدة، وتبلغ مساحته الإجمالية 570 متر مربع.

ونوهت الشركة إلى أن إجمالي عدد مراكز (وقت اللياقة) العاملة داخل وخارج المملكة بلغ 133 مركزاً، هذا وسيتم اصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.

وتؤكد هذه الافتتاحات والمشاريع قيد الإنشاء لأندية وقت اللياقة إكسبرس، التزام الشركة بخطتها للتوسع في قطاع الصالات الرياضية منخفضة التكلفة.

وسيعمل المركزان على مدار 24 ساعة وبنموذج تشغيل منخفض التكلفة وبدون أحواض سباحة. كما سيكون ممكن رقمياً وباشتراكات مرنة للغاية تبدأ بحد التزام أدنى مدته شهر واحد، وبسعر مناسب لجعل الوصول والاستفادة من الاندية والصالات الرياضية أكثر سهولة لدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن لجام حققت صافي خسائر بلغ 7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 6.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض إيرادات العضوية والتدريب الشخصي والإيجارات بمقدار 49.12 مليون ريال ويمثل 24.85% بسبب إغلاق الأندية والصالات الرياضية في المملكة من 5 فبراير 2021 حتى 6 مارس 2021 كإجراء احترازي للتغلب على تفشي جائحة فيروس كورونا.