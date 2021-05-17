شكرا لقرائتكم خبر عن "المتقدمة للبتروكيماويات" تبدأ التشغيل التجاري لمصنع البولي بروبيلين بكوريا الجنوبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن بدء التشغيل التجاري لمصنع البولي بروبيلين (المشروع المشترك)، حيث تم توقيع اتفاقية المشروع المشترك بين كلاً من شركة إس كي أدفانسد المحدودة بكوريا وشركة بولي ميراي المحدودة وذلك بغرض إنشاء مصنع لإنتاج البولي بروبيلين في جمهورية كوريا الجنوبية.

وأفادت المتقدمة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن المصنع سيعمل بطاقة تصميمية لإنتاج 400 ألف طن متري في السنة.

ويُشار إلى أن شركة إس كي أدفانسد المحدودة هي مشروع مشترك بجمهورية كوريا الجنوبية تمتلك فيه المتقدمة 30% من رأسمالها من خلال شركتها التابعة الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي.

وبحسب البيان، تمتلك شركة إس كي أدفانسد المحدودة حصة تبلغ 49,99% من رأسمال المشروع المشترك.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة إس كي أدفانسد تقوم حالياً بتشغيل مصنع لإنتاج البروبيلين بجمهورية كوريا الجنوبية منذ عام 2016، بطاقة تصميمية لإنتاج 600 ألف طن متري من البروبيلين سنوياً.

هذا وتقوم شركة بولي ميراي، وهي شركة كورية جنوبية رائدة ومتخصصة في إنتاج البولي بروبيلين، بتشغيل أربعة خطوط لإنتاج البولي بروبيلين باستخدام تقنية الإسفيريبول (Spheripol) بجمهورية كوريا الجنوبية بطاقة إجمالية تبلغ 700 ألف طن متري سنوياً.

وأفادت المتقدمة، بأنه سيتم تزويد المشروع المشترك بالبروبيلين (كلقيم أساسي) من شركة إس كي أدفانسد على أساس المدى الطويل.

وتتمثل أهمية المشروع المشترك بالنسبة لشركة إس كي أدفانسد ليس فقط في إمتلاكها لنسبة 49.99% من رأسمال المشروع المشترك ولكن أيضاً في ضمانها لبيع منتجاتها من البروبيلين في السوق المحلية على المدى الطويل من خلال هذا المشروع المشترك.

وتتوقع المتقدمة أن يظهر الأثر المالي لهذا الإستثمار الذي تقوم به شركة إس كي أدفانسد على نتائج المتقدمة المالية ابتداءً من الربع الثاني في عام 2021، والفترات اللاحقة بناءً على أسعار السوق السائدة.

جدير بالذكر أن المتقدمة حققت صافي أرباح بلغ 171 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 104 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع أسعار مبيعات منتج البولي بروبيلين بنسبة 36%، بالإضافة إلى زيادة حصة الارباح من الاستثمار في شركة اس كي ادفانسد المحدودة (شركة تابعة بجمهورية كوريا الجنوبية) بنسبة 187%.