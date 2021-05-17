شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يصعد بخسائر "جبل عمر" 45% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة جبل عمر للتطوير، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع في الخسائر بنسبة 45.2% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 345.3 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 237.9 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 137.6 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 84.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى التراجع الكبير في الإيرادات بسبب انخفاض معدل إشغال الفنادق والمراكز التجارية بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا.

وانخفضت المبيعات إلى 21.6 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 189.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

كذلك ارتفعت الاعباء المالية والتي تعود إلى عدم رسملة تكاليف الاقتراض وذلك بسبب عدم وجود أنشطة تطوير خلال الفترة.

وكانت نتائج أعمال الشركة قد أظهرت تحقيق الشركة صافي خسائر بلغ 1.3 مليار ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 635 مليون ريال في العام 2019.