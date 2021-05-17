شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز إلى ذروة 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر، إذ تدعم الإقبال على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا بفعل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والمخاوف من ارتفاع حالات كوفيد-19 في بعض الدول الآسيوية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1854 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما لامست في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ الثاني من فبراير شباط. وقفزت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1853.20 دولار.