شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. انخفاض البسلة والكوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتراوح سعر كيلو البسلة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو مقابل 3-7 جنيهات للكيلو، كما انخفضت الكوسة لتتراوح بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو مقابل 1.5-3.5 جنيه للكيلو، وسجلت أسعار الملوخية 2-4 جنيهات للكيلو.

واستقرت أسعار الفاصوليا بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والفلفل ألوان بين 17- 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه.

وتراوحت الطماطم بين 1.5-4 جنيهات للكيلو، وترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وسجلت أسعار البطاطس بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو، جنيهات، واستقر سعر الثوم 9- 15 جنيهات للكيلو، وأسعار الباذنجان تتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو.