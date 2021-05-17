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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين.. واليورو يسجل 18.93 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
تباين سعر صرف اليورو استقرارا أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.93 جنيه للشراء، 19.08 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.84 جنيه للشراء، 19.08 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.97 جنيه للشراء، 22.16 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ مقابل سعره أمس كان بـ 21.98 جنيه للشراء، 22.23 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، استقرارا اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.08 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 49.07 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.