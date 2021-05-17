شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين.. واليورو يسجل 18.93 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 17-5-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سجل سعر الدولار والريال السعودى استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، فى حين تباين سعر صرف اليورو، ليسجل 18.93 جنيه للشراء، 19.08 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.84 جنيه للشراء، 19.08 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم، تباينا مع أولى التعاملات الصباحية للبنوك المصرية، ليستقر فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 15.61 جنيه للشراء، 15.71جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعره فى "البنك التجارى الدولى cib" بقيمة "قرش واحد" ليسجل 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع مقابل سعره قبل كان بـ15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

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ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو استقرارا أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.93 جنيه للشراء، 19.08 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.84 جنيه للشراء، 19.08 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.97 جنيه للشراء، 22.16 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ مقابل سعره أمس كان بـ 21.98 جنيه للشراء، 22.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، استقرارا اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.08 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 49.07 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.