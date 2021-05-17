شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 796 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب سعر الذهب من الوصول إلى 800 جنيه للجرام من عيار 21، إذ ارتفعت أسعار المعدن النفيس فى مستهل تداولات هذا الأسبوع ، اليوم الاثنين 17 مايو 2021، بقيمة 3 جنيهات، لتسجل أسعار الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في السوق 796 جنيها للجرام، ليصعد الذهب لمستويات هي الأعلى منذ نهاية يناير 2021.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 682 جنيها

عيار 21 سجل 796 جنيها

عيار 24 سجل 909.71 جنيه

الجنيه الذهب 6368 جنيها

أونصة الذهب 1854 دولارا.

ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم، جاء عقب صعود سعر أونصة الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.55 % إلى مستويات 1854 دولار للأونصة الذهب حتى صياغة هذه السطور، وذلك بقيمة ارتفاع تتجاوز 10 دولارات عن آخر سعر تم تسجيله للذهب بنهاية تداولات الأسبوع المنقضى.

ارتفاع سعر الذهب عالميًا جاء مع إعلان تباطؤ الناتج الصناعي في الصين لشهر أبريل 2021، وكذلك استمرار ارتفاع الإصابات من فيروس كورونا كما أن عاوائد السندات الأمريكية سجلت هبوط وهى العوامل التى دفعت الذهل نحو الصعود.