شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل التعاملات بعد إجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أول جلسة بعد عيد الفطر المبارك، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط الإعلان عن تحسن نتائج أعمال الشركات.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 10775 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 2128 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 13198 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 4186 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 2176 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 3118 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ أجواء للصناعات الغذائية-مصر، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، القاهرة للزيوت والصابون، العبور للاستثمار العقاري، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، بي انفستمنتس القابضة، السويدي إليكتريك.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الثلاثاء الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية، القاهرة للإسكان والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، بالم هيلز للتعمير، 3.8 مليون سهم، 100 ألف سهم، 22850 سهم، 208.5 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العبوات الطبية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، 98843 سهم، 500 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، النساجون الشرقيون للسجاد، الأهرام للطباعة والتغليف، بالم هيلز للتعمير، 10 آلاف سهم، 500 ألف سهم، 41710 سهم، 800 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية 10 أسهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 79155 سهم.

في سياق منفصل قالت شركة دايس للملابس الجاهزة، إن شركة الإسكندرية للملابس الجاهزة، والمملوكة بالكامل لشركة دايس، والكائنة بمدينة برج العرب الإسكندرية، قد تعرضت أمس لحريق مما أدى إلى حدوث خسائر ببعض ماكينات النسيج، وكذلك بعض الخامات والمؤمن عليهم بالكامل لدى شركة المهندس للتأمين، وتقدر الخسائر المبدئية بنحو 15 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الربع الأول من عام 2021، ففي قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حققت الشركة القابضة المصرية الكويتية، إيرادات بلغت 178.6 مليون دولار حتى الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 152.3 مليون دولار حتى الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2020، وبلغت صافي الربح 53 مليون دولار مقابل 40.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة.

وحققت شركة بلتون المالية القابضة، إيرادات بلغت 76.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 69.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2020، وتحولت الشركة للربحية بقيمة 3.8 مليون جنيه مقابل خسائر 8.4 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

فيما أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، نتائج الأعمال المجمعة عن الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2021، وحققت الشركة صافي أرباح مجمعة بعد خصم حقوق الأقلية بقيمة 109 مليون جنيه في الربع الأول بنسبة نمو 21%، مقارنة بالربع الأول من عام 2020، وحققت الشركة نموًا في إجمالي المحفظة التمويلية لتصل إلى 8.7 مليار جنيه بالربع الأول من عام 2021 بنسبة نمو 34% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، مما أدى إلى نمو صافي أرباح نشاط التمويل 104 مليون جنيه بنسبة نمو 5%.

وبقطاع الصناعة، أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2021، وبلغت الإيرادات 12.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 بمعدل نمو سنوي 14%، وارتفع صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية بمعدل سنوي 75% ليبلغ 700.1 مليون جنيه، في حين بلغ هامش صافي الربح 5.7% خلال نفس الفترة.

كما أعلنت شركة جي بي أوتو، عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2021، وبلغت الإيرادات 6.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 بمعدل نمو سنوي 15.9% بفضل تعافي الأسواق ونمو معدلات الطلب على كافة منتجات الشركة غير أنها تمثل انخفاضًا ربع سنويًا بنسبة 5.2% نظرًا للطبيعة الموسمية لفترة الربع الأول التي تتسم بتراجع معدلات الطلب، وبلغ صافي الربح 298.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 بمعدل نمو سنوي 116% فيما يعكس مردود التحسينات التشغيلية الشاملة التي أجرتها الشركة وجهودها لخفض التكاليف، بالإضافة إلى استفادتها من تراجع معدلات الفائدة البنكية في السوق على مدار عام 2020 واستمرار ذلك خلال العام الجديد، وبلغ صافي الربح مثل نمو ربع سنوي بنسبة 3.8% خلال الربع الأول من عام 2021.

وحققت شركة مصر للأسمنت-قنا، صافي أرباح بقيمة 28.95 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 37.89 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي، وتأثرت نتائج اعمال الشركة باستمرار تأثير التحديات التي يشهدها قطاع الأسمنت في مصر بشكل عام بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19 وما لها من تأثير على الاقتصاد المصري والدولي، علاوة عن التراجع الملحوظ في معدلات الطلب والاستهلاك جنبًا إلى جنب مع التراجع الكبير في معدلات أسعار الأسمنت في مصر بشكل خاص، ونتيجة لذلك فقد شهدت المجموعة تراجع بنسبة 12.62% في صافي المبيعات لتصبح 712.74 مليون جنيه.