شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14300-14600جنيه من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن الأسعار الجديدة لحديد التسليح بدأت اليوم، حيث يتراوح سعر الطن تسليم أرض المصنع بين 14300-14600جنيها للطن بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14500-14800جنيها للطن وذلك بحسب مصاريف النقل وهامش الربح التاجر أو المورد.

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الأسمنت الأسود تتراوح بين 700-800 جنيه للطن، وترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، وأسعار الجبس سجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.