الاقتصاد

سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14300-14600جنيه من المصنع

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القاهرة - سامية سيد -  

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن الأسعار الجديدة لحديد التسليح بدأت اليوم، حيث يتراوح سعر الطن تسليم أرض المصنع بين 14300-14600جنيها للطن بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14500-14800جنيها للطن وذلك بحسب مصاريف النقل وهامش الربح التاجر أو المورد. 

 

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الأسمنت الأسود تتراوح بين 700-800 جنيه للطن، وترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، وأسعار الجبس سجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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