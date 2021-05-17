شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم تتراوح بين 23-25 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 17-5-2021 وفقا لما أكدته الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال سيد الفيومي- تاجر دواجن- إن أسعار الدواجن سجلت انخفاضاً في الأسبوع الاخير من شهر رمضان وذلك نتيجة انخفاض الطلب بصورة تدريجية، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة تبدأ من 21 جنيها للكيلو، وسجل السعر المستهلك بين 23-25 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر الدواجن البلدى بين 30-32 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 30-33 جنيها للكيلو.

وفيما يخص أسعار البيض فتتراوح أسعار البيض الأبيض ليسجل 27-28 جنيها في المزرعة، بينما تتراوح أسعاره للمستهلك بين 30-33 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 32 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 35-37 جنيها للكرتونة.