شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى أول يوم عمل للبنوك عقب إجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 17-5-2021، تباينا مع أولى التعاملات الصباحية للبنوك المصرية، وذلك بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، ليستقر فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعره فى "البنك التجارى الدولى cib" بقيمة "قرش واحد" ليسجل 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع مقابل سعره قبل كان بـ 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء. 15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.62 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 15.61 جنيه.

15.72 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 15.71 جنيه.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.64 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 15.63 جنيه.

15.74 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 15.73 جنيه.