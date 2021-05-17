شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، فى طريقه صوب ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، مستفيدا من استمرار ضعف أداء العملة الأمريكية ، بجانب آمال تعافي الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من توقعات السوق ،بعدما أعادت الحكومة البريطانية فتح الاقتصاد بعد إغلاقه لمدة أربع أشهر بسبب فيروس كورونا.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار قرابة 0.2% إلى 1.4119$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.4093 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.4077$.

أنهي الجنيه تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ،فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد هبوط الدولار مقابل سلة من العملات العالمية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم، حققت العملة الملكية "الجنيه الإسترليني" ارتفاعا بحوالي 0.8% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل التوقعات الإيجابية حول تعافي اقتصاد المملكة المتحدة.

وسجل الجنيه الأسبوع الماضي أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.4166$ ، بعدما أعلنت الحكومة البريطانية إعادة فتح الاقتصاد بعد إغلاقه لمدة أربعة أشهر بسبب الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأقل من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، فى ظل انحسار احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى وقت مبكر عن عام 2023.

وفى المملكة المتحدة ،توشك السلطات الصحية على تطعيم كامل الشعب البريطاني ضد عدوى فيروس كورونا ،الأمر الذي يؤشر على قرب عودة الحياة فى البلاد إلى طبيعتها قبل تفشى الجائحة فى آذار/مارس 2020.