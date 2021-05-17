شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى لها في ستة أسابيع أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ التاسع من نيسان/أبريل أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 07:09 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.03% إلى مستويات 109.28 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.31، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.26، بينما حقق الأعلى له عند 109.50، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 109.35.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 1.0% في آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات عند 0.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 3.6% مقابل 1.2%، متفوقة على التوقعات عند 3.1%، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر القراءة الأولية السنوية لمؤشر طلبات أدوات الآلات تسارع النمو إلى 120.8% مقابل 65.1% في آذار/مارس.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر دولة صناعية في العالم، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 23.9 مقابل 26.3 في نيسان/أبريل الماضي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند 83 في آيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح مع إلقاء نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا الملاحظات الافتتاحية في مؤتمر عبر الإنترنت يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، ويلي ذلك مشاركة رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك وثم كلايدا في حلقة نقاش في ذلك المؤتمر الذي يستضيفه بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي.