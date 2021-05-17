شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع محدود للنفط مع تعافي الولايات المتحدة من الهجوم الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحركت أسعار النفط داخل نطاق محدود اليوم الاثنين بعد انحسار مخاوف بشأن الإمدادات بدعم تعافي شبكة خط أنابيب أمريكية رئيسية، غير أن فرض قيود جديدة في آسيا وسط تصاعد وتيرة الإصابات بكوفيد-19 أثر على المعنويات.

تراجعت حدة نقص البنزين الذي أصاب الساحل الشرقي للولايات المتحدة ببطء يوم الأحد، إذ تلقت ألف محطة أخرى لإمدادات في ظل تعافي منظومة كولونيال بايبلاين التي يبلغ طولها 8900 كيلومتر من هجوم إلكتروني أصابها بحالة من الشلل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 68.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 0511 بتوقيت جرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 65.45 دولار.