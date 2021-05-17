شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الإنتاج الصناعي الصيني يتباطأ في أبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباطأ نمو إنتاج المصانع الصينية في أبريل /نيسان عن القفزة التي شهدها في الشهر السابق، فيما جاءت مبيعات التجزئة دون توقعات المحللين، وهو ما يشير إلى تعرض انتعاش الاستهلاك لمزيد من الضغط.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات، الاثنين، أن الإنتاج الصناعي نما 9.8% في أبريل /نيسان مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، وهو أبطأ من 14.1% في مارس/ آذار، لكنه يتفق مع متوسط توقعات محللين في استطلاع رأي أجرته رويترز.

وقال فو لينغوي المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات في مؤتمر صحفي في بكين إن الاقتصاد الصيني شهد تحسناً قوياً في أبريل/ نيسان، لكن مشاكل جديدة ظهرت أيضاً.

وقال «أساسيات الانتعاش الاقتصادي المحلي ليست آمنة بعد».

وزادت مبيعات التجزئة 17.7% على أساس سنوي في أبريل /نيسان، وهي أضعف بكثير من نمو 24.9% توقعه المحللون ونزولاً من القفزة البالغة 34.2% في مارس/ آذار.

(رويترز)