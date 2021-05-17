شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عشرة مدنيين على الأقل بهجمات في الكونغو الديمقراطية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكونغو الديمقراطية: (أ.ف.ب)

قتل عشرة مدنيين على الأقل شرقي الكونغو الديمقراطية هذا الأسبوع في هجمات شنّها مسلحون من «تحالف القوى الديمقراطية»؛ الميليشيات المتطرفة الأوغندية الأصل، كما أفادت مصادر متطابقة، الأحد.

وقالت منظمة «كيفو سيكيوريتي تراكر» في حسابها على «تويتر»، إن «عشرة مدنيين على الأقل قتلوا الأربعاء، في 12 أيار/مايو في قريتي نغاكا ومانغوندو بالقرب من بلدة مامباسا بمقاطعة إيتوري».

وأضافت المنظمة التي توثّق أعمال العنف والهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة شرقي الكونغو الديمقراطية، أن «المصادر المحلية تشتبه في أن الهجمات شنها تحالف القوى الديمقراطية، ربما بالتحالف مع جماعة محلية».

بدوره، قال المسؤول الإداري في مامباسا إدريس كوما كوكوديلا، الأحد، إنه تم العثور على 15 جثة في المنطقة، السبت.

وأضاف: «عثر الشباب يوم السبت على 15 جثة متحللة بالقرب من قرية نغاكا». وتابع: «لقد قتلوا على الأرجح في هجمات وقعت يومي الخميس والجمعة في هذه القرية، وكذلك في قريتي لوكايا وماكومو المجاورتين».

وأوضح المسؤول الإداري أن الصليب الأحمر دفن الجثث، مشيراً إلى أن السلطات تحمّل «تحالف القوى الديمقراطية» المسؤولية عن هذه الهجمات.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019 قُتل أكثر من ألف مدني في مدينة بيني ومحيطها (مقاطعة شمال كيفو)، في هجمات اتهمت السلطات ميليشيات «القوات الديمقراطية المتحالفة» بالوقوف خلفها.