شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور.. البلطي المزارع 18 - 23 جنيهاً للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الأسماك، اليوم الاثنين 16-5-2021، استقرارا وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة، وذلك عقب نهاية عيد الفطر المبارك .

و سجلت أسعار البلطي المزارع "1"، 21-23 جنيها للكيلو، و أسعار البلطي المزارع "2" ليتراوح بين 18-20 جنيها للكيلو، واستقر سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار القرميط شيلان، 10 - 20 جنيها، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، " 1 " 70-100 للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار السمك البورى 1، 40-48 جنيها للكيلو، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، والمكرونة بجميع أصنافها من المجمدة إلى السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها ، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو .

وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو، 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.