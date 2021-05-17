الاقتصاد

أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور.. البلطي المزارع 18 - 23 جنيهاً للكيلو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور.. البلطي المزارع 18 - 23 جنيهاً للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الأسماك، اليوم الاثنين 16-5-2021، استقرارا وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة، وذلك عقب نهاية عيد الفطر المبارك . 

 

 

و سجلت أسعار البلطي المزارع "1"، 21-23 جنيها للكيلو، و أسعار البلطي المزارع "2" ليتراوح بين 18-20 جنيها للكيلو، واستقر  سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو. 

 

 

وتراوحت أسعار القرميط شيلان، 10 - 20 جنيها، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، " 1 " 70-100 للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو. 

 

 

واستقرت أسعار السمك البورى 1، 40-48 جنيها للكيلو، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، والمكرونة بجميع أصنافها من المجمدة إلى السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها ، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو . 

 

 

وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو، 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو. 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا