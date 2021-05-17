شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح عند شراء الذهب.. أهمها تحديد العيار ومبلغ الشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرًا من المقبلين على شراء الشبكة والمصوغات الذهبية يكون لديه مبلغ محدود من المال للشراء، وقد تحدث بعض العوائق أثناء الشراء، نتيجة بعض الاختيارات والتصرفات الخاطئة التي ترفع من تكلفة شراء الشبكة، ولشراء الشبكة بسعر قليل عليك اتباع التالي:

- تحديد نوع العيار سواء 18 أو 21 التي ترغب بشراؤه.

- تحديد المبلغ التي ستقوم بشراء الذهب به.

- الابتعاد عن شراء قطع ذهبية منفصلة عن بعضها بوزن كبير مثل الغوايش.

- تجنب شراء الأطقم ذات الأوزان العالية لأنها سترفع التكاليف.

- معرفة متوسط المصنعية الخاصة بالتجار.

ومع بداية عام 2021 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة وفق أحدث التقنيات لصناعة وتجارة الذهب، تعكس تاريخ مصر الحضارى العريق فى هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، ووفق المعلومات المتاحة فإن المدينة الجديدة من شأنها أن «تعكس تاريخ مصر الحضارى العريق فى هذه الصناعة الحرفية الدقيقة»، وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحى اللوجستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.

ومن المقرر أن تضم المدينة معرضا دائما طوال العام يختص بصناعة الذهب، إلى جانب وجود عرض مساحات خاصة لتجار الذهب بمصر، ويجرى حاليا الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء المدينة، والتى تضمن تكلفة المشروع ومصادر تمويله، على أن تبدأ الخطوات التنفيذية للمشروع عقب توفير وزارة الإسكان لقطعة الأرض المناسبة.