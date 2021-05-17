شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تؤكد جاهزيتها لتسيير رحلاتها بعد رفع الحظر اليوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية أنها أكملت جميع استعداداتها للتشغيل الكامل للرحلات الدولية، بعد إعلان رفع تعليق السفر للمواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا ، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، ابتداء من صباح اليوم الاثنين بعد إغلاق دام حوالي 16 شهرا .

وكشفت الخطوط السعودية ، جاهزيتها لتشغيل و تسيير رحلاتها إلى 71 محطة من أصل 95 محطة، منها 28 واجهة داخلية و43 وجهة دولية، فيما سيرت خلال الفترة الماضية ومنذ بداية الجائحة أكثر من 100 ألف رحلة، نقلت من خلالها أكثر من 10 ملايين ضيف، مما يدلل على رفع درجة الجاهزية وعدم توقف رحلاتها وتشغيل طائراتها، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

يشار إلى أن المديرية العامة للجوازات السعودية، أعلنت جاهزيتها في جميع المنافذ الدولية (البرية والبحرية والجوية) لاستقبال المسافرين، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحاً اليوم الاثنين الخامس من شهر شوال الجاري، الموافق 17 مايو 2021.

وفي الوقت نفسه أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إجراءات جديدة حول السفر لبعض الدول التي ما زالت الحالة الوبائية بها ذات مخاطر عالية ومنع السفر إليها قبل الحصول على إذن مسبق.