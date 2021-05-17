شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدني السعودي: تحليق 385 رحلة طيران اليوم من 9 مطارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن متحدث بإسم هيئة الطيران المدني السعودية، أن مطارات المملكة ستشهد اليوم الاثنين تحليق 385 رحلة من 9 مطارات دولية في المملكة، أبرزها مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض بواقع 225 رحلة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي في ‫جدة بواقع 75 رحلة، ومطار الملك فهد الدولي في ‫الدمام بواقع 66 رحلة.

وأكد المتحدث، أنه ضمن إجراءات السلامة خُصصت بعض المقاعد في الطائرات كمنطقة حجر للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة أثناء الرحلة، بحسب فيديو بثبته الصفحة الرسمية لقناة الإخبارية السعودية على تويتر.

يشار إلى أن المديرية العامة للجوازات السعودية، أعلنت جاهزيتها في جميع المنافذ الدولية (البرية والبحرية والجوية) لاستقبال المسافرين، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحاً اليوم الاثنين الخامس من شهر شوال الجاري، الموافق 17 مايو 2021.

وفي الوقت نفسه أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إجراءات جديدة حول السفر لبعض الدول التي ما زالت الحالة الوبائية بها ذات مخاطر عالية ومنع السفر إليها قبل الحصول على إذن مسبق.