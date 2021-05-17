شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستثني من تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا من السفر إلى البحرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت وزراة الداخلية السعودية أن يكون السماح بسفر المواطنين إلى مملكة البحرين الشقيقة وفق اشتراطات معينة وذلك بعد اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة في 20 رمضان الماضي، وبعد ما تم رفعه للجهات الصحية المختصة، وحفاظًا على الصحة العامة.

وأوضحت أن الاشترطات هي أن يكون المسافرون ممن تتجاوز أعمارهم (18) عاماً، وأن تكون حالتهم الصحية في تطبيق (توكلنا) محصّنًا، أكمل جرعات لقاح (كوفيد 19) أو محصّنًا متعافى، ولا يشمل ذلك المحصنين بجرعة واحدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويستثنى من ذلك الذين يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون ومرافقوهم، والوفود الرسمية، وطواقم الملاحة الجوية، وطواقم السفن البحرية، وسائقو الشاحنات ومساعدوهم، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية.

وشدّدت الوزراة على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، وتطبيق البروتوكولات المعتمدة.

وأوضحت أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

وفي وقت سابق، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة.

وأوضح أن القرار يشمل السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

يشار إلى أن السلطات السعودية قررت في مطلع العام الجاري، استئناف رحلات الطيران الدولية وفتح المنافذ البرية والبحرية للدخول إلى أراضيها، مع فرض إجراءات احترازية لمواجهة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في المملكة المتحدة وبعض الدول الأخرى.