شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودي "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 17 حتى 20 مايو 2021، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من الخريف، الخضري، الحمادي، بالإضافة إلى أحقية توزيع أرباح كل من شركة المتقدمة، اليمامة للحديد، الخبير ريت، فضلاً عن صرف أرباح شركة سليمان الحبيب، كهرباء السعودية.

وتبدأ شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، يوم الثلاثاء، توزيع أرباح نقدية بقيمة 245 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام 2021، بواقع 0.70 ريال للسهم، وبنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار، يوم الأربعاء، مُقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بمبلغ قدره 60 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم بما يعادل 5% من القيمة الإسمية للسهم.

ويُستحق، يوم الخميس، توزيع الأرباح النقدية لمساهمي الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن الربع الأول للعام المالي 2021، بنسبة 6.5% وبواقع 0.65 ريال للسهم.

ويُستحق، يوم الخميس، توزيع الأرباح النقدية لمالكي وحدات صندوق الخبير ريت "الصندوق" بنسبة 1.25%، بواقع 0.125 ريال للوحدة عن الربع الأول للعام المالي 2021.

كذلك يُستحق، يوم الخميس، توزيع الأرباح النقدية لمساهمي شركة اليمامة للحديد بنسبة 7.5%، بواقع 0.75 ريال للسهم عن النصف الأول للعام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2021.

وتبدأ شركة كهرباء السعودية، يوم الخميس، توزيع أرباح عن العام 2020، بإجمالي مبلغ 2.916 مليار ريال، بحصة تبلغ 0.7 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 7% من القيمة الاسمية للسهم.