شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستعد للارتفاع- تحليل - 17-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج محاطا حتى هذه اللحظة بعوامل إيجابية قوية بدأ من التمركز ضمن محاور القناة الصاعدة وثباته فوق الدعم الإضافي المستقر عند 131.50 ليزيد ذلك من فرص استئنافه للهجوم الصاعد خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

حاليا وبوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 80, فإن ذلك سيؤكد اكتساب السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليمكنه ذلك تحقيق الأهداف الرئيسية والتي قد تبدأ من 133.40 وصولا نحو 134.30 بتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.00 و 133.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم