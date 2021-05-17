شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين لا يزال صاعد-تحليل - 17-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تشكيل سعر الزوج مؤخرا لتذبذبات جانبية ضعيفة, إلا أن تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة وابتعاده عن الدعم الإضافي المستقر عند 152.95 يدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد لحين ملامسته لمقاومة القناة الصاعدة الممتدة حاليا نحو 155.05 تقريبا.

ننوه إلى أهمية مراقبة تصرف السعر بعد تسجيله للهدف المنتظر سابقا لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة, ففي حال تجاوزه لهذه المقاومة, فإن ذلك سيؤكد انتقال السعر لمسار صاعد جديد وليشكل مستوى 156.60 الهدف التالي للتداولات الصاعدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 153.00 و 155.05

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد