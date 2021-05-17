شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يصمد فوق الدعم– تحليل - 17-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر البلاتين تذبذبه بشكل صاعد فوق الدعم الإضافي المستقر عند 1195.00 ليحافظ بذلك على الثبات الإيجابي المقترح سابقا, كذلك محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتذبذبه قرب مستوى 80, سيزيد من فرص تشكيل السعر لموجات صاعدة جديدة ليستهدف من خلالها مستوى 1260.00 وصولا للهدف الرئيسي الأول المتمركز عند 1300.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1200.00 و 1260.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد