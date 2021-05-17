شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتذبذب دون المقاومة– تحليل- 17-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدو على سعر النحاس الضعف منذ أن قدم إغلاق سلبي جديد دون مقاومة القناة الصاعدة الممتدة نحو 4.7600 ليزيد ذلك من فرص تشكيله لتداولات تصحيحية هابطة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

كذلك تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد من فرص هبوط التداولات قريبا ليستهدف السعر بذلك مستوى 4.5000 وصولا نحو الدعم التالي المتمركز عند 4.3675.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.7200 و 4.5000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة