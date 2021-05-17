شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتعافى – تحليل - 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر النفط عودته إلى القناة الصاعدة، ويجري محاولات لاختراق مستوى 65.60 الآن، مما يعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 67.95 الذي يمثّل الهدف الإيجابي التالي.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع الانتباه إلى أن كسر 64.85 سيضغط على السعر لبدء تصحيح هابط قبل استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.00 والمقاومة 67.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد