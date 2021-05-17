شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: نسعى إلى تهدئة دائمة في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ويلمنجتون - رويترز

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إدارته تعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق تهدئة دائمة، مضيفاً أن الطرفين يستحقان العيش في أمن وسلام.

وأضاف في تسجيل فيديو بث بمناسبة «عيد الفطر»: «نرى أيضا أن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون سوياً العيش في أمن وسلام، وأن ينعموا بدرجة متساوية من الحرية والرخاء والديمقراطية».

وتابع الرئيس الأمريكي: «إدارتي ستواصل دفع الفلسطينيين والإسرائيليين وأطراف أخرى بالمنطقة للعمل نحو تهدئة دائمة».