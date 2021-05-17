شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة تعلن عن انخفاض أسعار البامية 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة الخضروات الفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار البامية شهدت انخفاضا في السوق المحلي لما يزيد عن 50% من الأسعار عقب نهاية عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض جاء بفضل زيادة المعروض .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن سعر البامية وصل في السوق قبل شهر رمضان الكريم لأكثر من 40 جنيها للكيلو، بينما انخفض السعر تدريجيا مع منتصف شهر رمضان، وذلك بعد ظهور بشائر الإنتاج المحلى ليصل سعر الكيلو عند 30 جنيها، مضيفا أن السعر حاليا بعد العيد وصل إلى 15 جنيها كحد أقصى لسعر كيلو في سوق الجملة .

وأضاف النجيب، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن البامية من المحاصيل الصيفية، لذلك شهدت ارتفاعا خلال فاصل العروة الزراعية، ولكن مع بدء حصد المحصول من المزارع بدأ السعر ينخفض تدريجيا حتى أنه تراوح نسبة الانخفاض بين 50 – 60% في السوق .

وتابع النجيب، أسعار باقى أصناف الخضروات تشهد استقرارا خاصة الطماطم والبطاطس والكوسة والفاصوليا، مؤكدا أن هناك انخفاض فى أسعارها يتراوح بين 20 – 30% عن العام السابق.