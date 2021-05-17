شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم بعد العيد.. الكندوز يتراوح 120-140 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار اللحوم، اليوم الاثنين 17-5-2021، استقرارا مع نهاية عيد الفطر المبارك في محلات الجزارة والهايبر ماركت في القاهرة والجيزة .

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز، بين 120-140 جنيها، ويتراوح سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

وسجلت أسعار اللحوم الضأن، 130-150 جنيها للكيلو، والجملي 100-120 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

وكانت الواردات المصرية من اللحوم قد حققت تراجعا ملحوظا خلال شهر فبراير الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمتها 127 مليون دولار، بينما كانت 143.9 مليون دولار في شهر فبراير عام 2020، بنسبة تراجع بلغت نحو 11.7%.