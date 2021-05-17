شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولي جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلي مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية وانخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر صافي المهاجرين الجدد والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 12.4% مقابل 2.8% في آذار/مارس الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 97.4% مقابل 98.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 1.0% في آذار/مارس، متفوقة على التوقعات عند 0.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 3.6% مقابل 1.2%، متفوقة أيضا على التوقعات عند 3.1%.

وصولاً إلى كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 9.8% مقابل 14.1% في آذار/مارس، أسوء من التوقعات عند 10.0%، كما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة تباطؤ النمو إلى 17.7% مقابل 34.2%، أسوء من التوقعات عند 25.0%، بينما أظهرت قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 5.1% مقابل 5.3% في آذار/مارس، متفوقة على التوقعات عند 5.2%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع الماضي إعلان منظمة الصحة العالمية تصنيفها للسلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في الهند مصدراً للمخاوف حول العالم، بينما لا يزال العالم المتقدم ثابتاً على مسار التعافي من جائحة كورونا مع وتيرة أسرع للتطعيم ضد الفيروس الناجي، ما يطغي بشكل أو بأخر على تفاقم تفشي فيروس كورونا في الاقتصاديات الناشئة وبالأخص الهند والتي تدفع بنظام رعايتها الصحية لحافة الهاوية.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 01:02 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 162.17 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,364,178 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة الأربعاء الماضي، أكثر من نحو 1,264 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.36% ليخسر 6.80 نقطة ويصل إلى المستوى 1,876.62، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.18% ليخسر هو الأخر 330.64 نقطة ويصل إلى المستوى 27,753.83.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.64% ليربح 83.65 نقطة ويصل إلى المستوى 5,194.24، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.97% ليربح هو الأخر 33.93 نقطة ويصل إلى المستوى 3,524.31.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.53% ليربح 147.47 نقطة ويصل إلى المستوى 28,175.04، بينما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.78% ليخسر 24.74 نقطة ويصل إلى المستوى 3,128.58.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.32% ليربح 39.09 نقطة ويصل إلى المستوى 12,406.95، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.24% ليربح هو الأخر 17.16 نقطة ويصل إلى المستوى 7,031.40.