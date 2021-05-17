شكرا لقرائتكم خبر عن نمو أسعار المنتجين في اليابان يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 1.0% والتي عدلت من 0.8% في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية أعلى من التوقعات التي أشارت لنمو 0.5%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تسارع وتيرة النمو إلى 3.6% مقابل 1.2% والتي عدلت من نمو 1.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، لتعد بذلك القراءة الحالية متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لنمو 3.1%.