شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يصل إلى الهدف الأول – تحليل - 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من الوصول إلى مشارف هدفنا الأول المنتظر عند 0.9000 ويستقر قربه، بانتظار مزيد من الانخفاض للتوجه نحو 0.8900 الذي يمثّل هدفنا السلبي التالي، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك يقدّمان إشارات سلبية تدعم التوقعات بتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير بشرط الثبات دون مستوى 0.9100.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8960 والمقاومة 0.9070

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط