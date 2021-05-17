شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحاول الاختراق – تحليل - 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي محاولة لاختراق مستوى 0.7765 لكنه يعود للتداول دونه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، تدعمه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 0.7700 مبدئياً.

نشير إلى أن كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.7615، بينما يمثل اختراق 0.7765 مفتاح استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد والتوجه لتحقيق مكاسب جديدة تبدأ بزيارة مناطق 0.7900.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7700 والمقاومة 0.7800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط