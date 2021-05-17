شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يعود إلى القناة الصاعدة – تحليل - 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر عقود خام برنت تداولات يوم الجمعة الماضي فوق دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، بانتظار تحقيق مكاسب إضافية تبدأ عند 69.95 وتمتد إلى 71.35.

سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد تسبب بعض التذبذب الجانبي المؤقت قبل استئناف الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 68.10 والثبات بإغلاق يومي دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.80 والمقاومة 70.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد