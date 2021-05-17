شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستأنف الارتفاع – تحليل - 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالارتفاع ليقترب من حاجز 28.00 الآن، ويتحرك بانتظام داخل القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن التأثير الإيجابي لنموذج الرأس والكتفين المقلوب المكتمل مسبقاً لا يزال فعالاً.

وبالتالي، فإن الاتجاه الصاعد سيبقى مسيطراً خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستويات 28.35 ثم 29.00 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 26.60 لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.20 والمقاومة 28.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد