شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق مكاسب جديدة – تحليل - 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر الذهب تداولات اليوم بإيجابية قوية ليتخطى مستوى 1838.00 ويصل إلى 1850.00 الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 1865.00.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تحصل على دعم إيجابي جيد من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 1838.00 والثبات دونه سيضغط على السعر لإجراء تصحيح هابط مؤقت قبل العودة للارتفاع من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1838.00 والمقاومة 1865.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد